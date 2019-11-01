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В Кемерове загорелось студенческое общежитие

Из здания эвакуировали около 50 человек, возгорание локализовано

КЕМЕРОВО, 1 ноября. /ТАСС/. Пожарные эвакуировали около 50 человек из студенческого общежития Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) в Кемерове. Сейчас возгорание локализовано, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

"Очаг возгорания находится на шестом этаже студенческого общежития в Кемерове по адресу ул. Мичурина, 57. На месте работают 13 единиц техники, 46 человек, проводится обследование здания, эвакуированы около 50 человек. <…> К настоящему моменту возгорание локализовано", - сказал собеседник агентства.

Девятиэтажное здание студенческого общежития КузГТУ расположено в Заводском районе Кемерова.

Теги
РоссияКемеровская область
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