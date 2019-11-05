Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Барнауле полностью сформирована конкурсная комиссия по выбору мэра

Планируется, что она примет решение о новом главе города 6 февраля 2020 года

БАРНАУЛ, 5 ноября. /ТАСС/. Комиссия, которая проведет конкурсные процедуры по выбору кандидатов на пост нового главы Барнаула Алтайского края, полностью сформирована. На первом этапе в комиссию вошли пять человек от гордумы, губернатор Виктор Томенко предложил пять представителей от исполнительной власти региона, сообщили ТАСС во вторник в мэрии.

"Губернатор Томенко внес список пяти представителей в комиссию по отбору кандидатов на пост мэра от властей региона. На сегодня комиссия полностью сформирована", - сказал собеседник агентства.

Как пояснили ТАСС в правительстве региона, в список представителей в комиссию от властей региона вошли министр транспорта Александр Дементьев, министр промышленности и энергетики Александр Климин, замминистра строительства и ЖКХ Игорь Спивак, председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству заксобрания края Альберт Лунев, начальник департамента администрации губернатора Алтайского края и правительства по вопросам внутренней политики Юрий Проскурин.

Как ранее сообщал ТАСС, планируется, что конкурсная комиссия примет решение о новом главе города 6 февраля 2020 года. 11 ноября запланировано установочное заседание комиссии, с 5 по 19 декабря начнется приемка документов от потенциальных кандидатов - гордуме будет предложено не менее двух кандидатур. На сегодня со своим кандидатом определилась лишь партия КПРФ - это депутат гордумы Елена Хрусталева, кандидатуру которой партия предложит комиссии.

Глава Барнаула Сергей Дугин, руководивший городом с декабря 2015 года, 15 августа 2019 года написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию, которую гордума приняла на сессии 30 августа. Исполнение полномочий главы Барнаула возложено на первого заместителя главы администрации, руководителя аппарата Вячеслава Франка.

Теги
РоссияАлтайский крайТоменко, Виктор Петрович
Реклама на ТАСС
Первую уличную заправку для электромобилей запустили в центре Новосибирска
Воспользоваться ей пока можно бесплатно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС