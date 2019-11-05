В Барнауле полностью сформирована конкурсная комиссия по выбору мэра

БАРНАУЛ, 5 ноября. /ТАСС/. Комиссия, которая проведет конкурсные процедуры по выбору кандидатов на пост нового главы Барнаула Алтайского края, полностью сформирована. На первом этапе в комиссию вошли пять человек от гордумы, губернатор Виктор Томенко предложил пять представителей от исполнительной власти региона, сообщили ТАСС во вторник в мэрии.

"Губернатор Томенко внес список пяти представителей в комиссию по отбору кандидатов на пост мэра от властей региона. На сегодня комиссия полностью сформирована", - сказал собеседник агентства.

Как пояснили ТАСС в правительстве региона, в список представителей в комиссию от властей региона вошли министр транспорта Александр Дементьев, министр промышленности и энергетики Александр Климин, замминистра строительства и ЖКХ Игорь Спивак, председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству заксобрания края Альберт Лунев, начальник департамента администрации губернатора Алтайского края и правительства по вопросам внутренней политики Юрий Проскурин.

Как ранее сообщал ТАСС, планируется, что конкурсная комиссия примет решение о новом главе города 6 февраля 2020 года. 11 ноября запланировано установочное заседание комиссии, с 5 по 19 декабря начнется приемка документов от потенциальных кандидатов - гордуме будет предложено не менее двух кандидатур. На сегодня со своим кандидатом определилась лишь партия КПРФ - это депутат гордумы Елена Хрусталева, кандидатуру которой партия предложит комиссии.

Глава Барнаула Сергей Дугин, руководивший городом с декабря 2015 года, 15 августа 2019 года написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию, которую гордума приняла на сессии 30 августа. Исполнение полномочий главы Барнаула возложено на первого заместителя главы администрации, руководителя аппарата Вячеслава Франка.