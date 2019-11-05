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Первую уличную заправку для электромобилей запустили в центре Новосибирска

Воспользоваться ей пока можно бесплатно

НОВОСИБИРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Первая уличная заправка для электромобилей запущена в Центральном районе Новосибирска, сообщил ТАСС во вторник начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.

"Мы запустили первую заправку для электромобилей в Центральном районе города, она была установлена за счет средств инвестора. Предварительно возможности такой электрозаправки были продемонстрированы на форуме "Технопром". В дальнейшем мы планируем создать сеть таких заправок около объектов городской торговой инфраструктуры, привлекая средства частных инвесторов", - сказал Люлько.

Он добавил, что пока подзарядить электромобиль на заправке можно бесплатно, время зарядки легкового автомобиля составляет около получаса.

Теги
РоссияНовосибирская областьЛокоть, Анатолий Евгеньевич
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