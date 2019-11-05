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Суд в Новосибирске арестовал подозреваемого в интимной переписке с 10-летней девочкой

По данным следствия, мужчина создал в интернете фейковую страницу, зарегистрировав ее под именем известной участницы телевизионного проекта

ВОЛГОГРАД, 5 ноября. /ТАСС/. Суд в Новосибирске арестовал подозреваемого в интимной интернет-переписке с 10-летней девочкой из Волгограда, мужчина признал свою вину. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Волгоградской области.

По данным следствия, в 2018 году мужчина создал фейковую страницу, зарегистрировав ее под именем 15-летней известной участницы телевизионного проекта, с помощью которой вступал в переписку с девочками и просил присылать ему интимные фотографии. Установлено, что от действий арестованного пострадали около 20 детей из разных регионов России. 29 октября он был задержан по месту жительства.

"Подозреваемый в совершении действий сексуального характера в отношении 10-летней волгоградки задержан в Новосибирске. <…> Судом уже рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Он подозревается по п. "б" ч.4 ст.132 УК РФ (действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Свою вину подозреваемый полностью признал.

"В квартире задержанного следователями обнаружены и изъяты мобильный телефон и ноутбук, с помощью которых злоумышленник вел свою преступную переписку", - добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияВолгоградская областьНовосибирская область
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