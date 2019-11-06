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Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Омской области

На 755-м км автодороги Челябинск - Новосибирск перевернулся ПАЗ

ОМСК, 6 ноября. /ТАСС/. Автобус перевернулся на трассе Челябинск - Новосибирск в Омской области. Пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, сообщили ТАСС в среду в управлении ГИБДД по региону.

"В салоне [было] восемь пассажиров, пять обратились за медпомощью, в том числе - двое несовершеннолетних, травмы незначительные... Автобус перевернулся на 755-м км автодороги Челябинск - Новосибирск в районе села Марьяновка. Произошло столкновение легкового автомобиля Mitsubishi и автобуса ПАЗ", - сообщили в ГИБДД.

По данным ведомства, водитель Mitsubishi при обгоне столкнулся с автобусом, в результате автобус съехал в кювет и опрокинулся. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Теги
РоссияОмская область
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В Омске столкнулись автобус и троллейбус
Два человека пострадали
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