Омская область и "Вымпелком" будут сотрудничать в развитии цифровой экономики региона

ОМСК, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Омской области и компания "Вымпел-коммуникации" намерены сотрудничать в сфере развития цифровой экономики в регионе, соответствующее соглашение стороны подписали на XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит с 6 по 7 ноября в Омске.

"Мы надеемся использовать ту практику, тот опыт работы в сфере цифровой экономики, те технологии, которые сегодня у "Вымпелкома" присутствуют. Это позволит давать совершенно новые продукты, допустим, в такой сфере как "Умный город" или "Безопасный город", [как] новая транспортная система. Все, что касается сегодня цифровизации, сегодня у "Вымпелкома" есть. И здесь регион надеется на дальнейшее сотрудничество в интересах развития цифровой экономики у нас в регионе", - сказал журналистам губернатор Омской области Александр Бурков.

Представитель Министерства экономики Омской области Софья Чистякова уточнила ТАСС, что, помимо организации мероприятий, направленных на развитие на территории региона информационно-телекоммуникационных технологий, стороны договорились применять анализ данных для повышения качества жизни и безопасности граждан, миграции населения, развития транспортной инфраструктуры и применять искусственный интеллект в целях увеличения туристического потока.

В рамках форума проходит также выставка "Высокие технологии", в ней принимает участие более 60 предприятий России и Казахстана, представившие свои инновационные технологии и разработки, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Участвуют более 60 предприятий - 19 предприятий из Казахстана и 42 российских, представляющих Омскую, Челябинскую, Саратовскую, Оренбургскую области и Алтайский край. Представлены инновационные наработки в сфере энергетики, связанной с нефтедобычей и нефтехимией, промышленности, в сфере агропромышленного комплекса и технологии "Умного города", - сообщил собеседник агентства.

По словам вице-министра торговли и интеграции Казахстана Кайрата Торебаева, предприятия Казахстана проявили повышенный интерес к участию в выставке. "Наши компании рвались на выставку. Нам пришлось даже делать некую селекцию, так как (выставочная) зона ограничена", - сказал он журналистам. Александр Бурков добавил, что между регионом и республикой налажены исторические связи в сфере кооперации.

О форуме

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 6-7 ноября. Тема форума - актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества. Форум является площадкой для укрепления двусторонних отношений, диверсификации деловых контактов и общения представителей власти и бизнеса России и Казахстана. Организаторами выступают Минэкономразвития России и Министерство национальной экономики Казахстана при поддержке Фонда "Росконгресс".