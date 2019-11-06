Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Омская область и "Вымпелком" будут сотрудничать в развитии цифровой экономики региона

По словам губернатора Александра Буркова, речь идет о сферах "Умный город" и "Безопасный город", а также новой транспортной системе
Фото {{sliderIndex+1}} из 5
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 5

Описание
Директор департамента по работе с госсектором ПАО "Вымпел-Коммуникации" Михаил Звягинцев и губернатор Омской области Александр Бурков
© Алексей Петров/ТАСС
Продукция участника выставки
© Алексей Петров/ТАСС
Экспозиция участника выставки
© Алексей Петров/ТАСС
Экспозиция участника выставки
© Алексей Петров/ТАСС
Губернатор Омской области Александр Бурков
© Алексей Петров/ТАСС

ОМСК, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Омской области и компания "Вымпел-коммуникации" намерены сотрудничать в сфере развития цифровой экономики в регионе, соответствующее соглашение стороны подписали на XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит с 6 по 7 ноября в Омске.

"Мы надеемся использовать ту практику, тот опыт работы в сфере цифровой экономики, те технологии, которые сегодня у "Вымпелкома" присутствуют. Это позволит давать совершенно новые продукты, допустим, в такой сфере как "Умный город" или "Безопасный город", [как] новая транспортная система. Все, что касается сегодня цифровизации, сегодня у "Вымпелкома" есть. И здесь регион надеется на дальнейшее сотрудничество в интересах развития цифровой экономики у нас в регионе", - сказал журналистам губернатор Омской области Александр Бурков.

Представитель Министерства экономики Омской области Софья Чистякова уточнила ТАСС, что, помимо организации мероприятий, направленных на развитие на территории региона информационно-телекоммуникационных технологий, стороны договорились применять анализ данных для повышения качества жизни и безопасности граждан, миграции населения, развития транспортной инфраструктуры и применять искусственный интеллект в целях увеличения туристического потока.

В рамках форума проходит также выставка "Высокие технологии", в ней принимает участие более 60 предприятий России и Казахстана, представившие свои инновационные технологии и разработки, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Участвуют более 60 предприятий - 19 предприятий из Казахстана и 42 российских, представляющих Омскую, Челябинскую, Саратовскую, Оренбургскую области и Алтайский край. Представлены инновационные наработки в сфере энергетики, связанной с нефтедобычей и нефтехимией, промышленности, в сфере агропромышленного комплекса и технологии "Умного города", - сообщил собеседник агентства.

По словам вице-министра торговли и интеграции Казахстана Кайрата Торебаева, предприятия Казахстана проявили повышенный интерес к участию в выставке. "Наши компании рвались на выставку. Нам пришлось даже делать некую селекцию, так как (выставочная) зона ограничена", - сказал он журналистам. Александр Бурков добавил, что между регионом и республикой налажены исторические связи в сфере кооперации.

О форуме

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 6-7 ноября. Тема форума - актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества. Форум является площадкой для укрепления двусторонних отношений, диверсификации деловых контактов и общения представителей власти и бизнеса России и Казахстана. Организаторами выступают Минэкономразвития России и Министерство национальной экономики Казахстана при поддержке Фонда "Росконгресс".

Теги
КазахстанРоссияОмская область
Реклама на ТАСС
Один человек погиб при столкновении фургона и легковушки под Омском
По данным ГИБДД региона, грузовик был маркирован рекламой сети "Красное и белое"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС