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СК проверяет информацию об издевательстве над осужденным в колонии Красноярского края

Видео с издевательствами распространили во вторник местные СМИ

КРАСНОЯРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет начал доследственную проверку после появления видео, на котором якобы сотрудник одной из исправительных колоний Красноярского края издевается над осужденным. Об этом говорится в среду на официальном сайте ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Во вторник местные СМИ распространили видео, якобы снятое в одной из колоний региона. На кадрах видно, как человек в форме пытается засунуть голову осужденного, отказавшегося выйти на хозработы, в унитаз.

"Начата доследственная проверка. По предварительным данным, на территории ИК-17 Красноярска в неустановленный следствием период времени сотрудник ГУФСИН России по Красноярскому краю применял недозволенные методы воздействия, сопряженные с жестокостью, к осужденному. В настоящее время устанавливаются личности участников конфликта, изображенных на видео, запрашиваются объяснения и собирается характеризующий материал. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Во вторник в пресс-службе ГУФСИН по краю сообщили ТАСС, что после появления видео начата служебная проверка. Ее материалы планируется передать в следственные органы.

Теги
РоссияКрасноярский край
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