Спортзал в школе на Алтае закрыли из-за превышения содержания радона в 10 раз

ТАСС, 6 ноября. Спортивный зал школы в селе Озеро-Куреево Турочакского района в Республике Алтай не будет работать 90 суток. Такое решение было принято судом из-за превышения содержания радона в воздухе спортзала в 10 раз, сообщается в среду на сайте Роспотребнадзора по региону.

Радон - природный радиоактивный газ без вкуса и запаха, появляется в недрах Земли в результате радиоактивного распада урана, присутствующего в больших или меньших количествах во всех почвах, горных и вулканических породах. Газ стремится в воздух, где разбавляется другими газами и скапливается в подвалах, на первых этажах зданий. Республика Алтай относится к потенциально радоноопасному региону, где происходит облучение населения этим газом.

"Турочакский районный суд по материалам Роспотребнадзора по Республике Алтай вынес решение об административном приостановлении деятельности спортзала школы в селе Озеро-Куреево на 90 суток. Повод для этого - результаты плановой проверки учреждения Роспотребнадзором. Установлено, что параметры эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона в воздухе спортивного зала превышают нормируемый уровень в 10 раз", - говорится в сообщении.

Уровень создает реальную угрозу здоровью школьников. Работа зала, как пояснили ТАСС в Роспотребнадзоре по региону, должна быть возобновлена 25 января 2020 года. В школе принимают меры по организации противорадоновой защиты зала. По словам представителя Роспотребнадзора, защитой от радона служит дополнительная бетонная "подушка", чтобы радон не проходил через фундамент - в идеале она делается еще на стадии строительства здания.

"Когда проводилась проверка, выяснилось, что спортзал практически не проветривался. <...> Дети не постоянно находятся в зале, и это не очень страшно, но дети делают физические упражнения, воздухообмен повышен. Если проблему руководство школы решит раньше, и замеры покажут, что уровень радона более не превышен, то после завершения работ суд можно просить досрочно снять запрет на эксплуатацию зала", - пояснили ТАСС в Роспотребнадзоре.

Радон опасен для человека при накоплении, например, в плохо проветриваемых и плохо вентилируемых помещениях, в которые газ поступает из почвы, из скважины, питающей водой дом. Максимальное облучение от природных источников - до 94% - человек получает внутри здания на радоноопасном участке и без установки противорадоновой защиты. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), радон является второй по значимости причиной развития рака легких во многих странах. В зависимости от среднего уровня объемной активности радона в воздухе помещений он вызывает от 3 до 14% всех случаев рака легких человека.