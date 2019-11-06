На малой родине актера Михаила Ульянова под Омском построят музейный комплекс

ОМСК, 6 ноября. /ТАСС/. Музейно-мемориальный комплекс, посвященный знаменитому советскому и российскому актеру, режиссеру театра и кино Михаилу Ульянову (1927-2007), будет построен на его малой родине в городе Тара Омской области. Начало строительства намечено на 2020 год, сообщил в среду в Омске журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Касательно планов <…> - может, удастся запустить в следующем году строительство музейно-мемориального комплекса Михаила Ульянова в Таре. Экспертиза пройдена, на экспертизу и проект собирались народные деньги. Мы также планируем выделить [федеральные] деньги на строительство этого комплекса, он у нас в планах поддержки", - сказал Мединский после церемонии открытия культурно-просветительного центра "Эрмитаж-Сибирь".

Советский и российский актер, народный артист СССР Михаил Ульянов родился в селе Бергамак Тарского округа Омской области. В Таре он провел детство и юность, там же в начале Великой Отечественной войны впервые вышел на любительскую сцену, а затем поехал учиться в Омский драматический театр, где в эвакуации работал театр Вахтангова. В 1946 году Ульянов приехал в Москву, поступил в театральное училище им. Щукина и после его окончания получил приглашение в вахтанговский театр, где проработал всю жизнь.

В Таре Ульянову поставлен памятник, его именем назвали улицу, в родительском доме актера, где его семья жила в 30-40-годы прошлого века, работает мемориальный музей. В этом сибирском городе при участии Ульянова в 2002 году был открыт государственный Северный драматический театр, он носит имя выдающегося актера. В августе 2018 года памятник знаменитому уроженцу Омской области был открыт и в Омске рядом с Омским драматическим театром.