Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На малой родине актера Михаила Ульянова под Омском построят музейный комплекс

Как сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский, начало строительства намечено на 2020 год

ОМСК, 6 ноября. /ТАСС/. Музейно-мемориальный комплекс, посвященный знаменитому советскому и российскому актеру, режиссеру театра и кино Михаилу Ульянову (1927-2007), будет построен на его малой родине в городе Тара Омской области. Начало строительства намечено на 2020 год, сообщил в среду в Омске журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Касательно планов <…> - может, удастся запустить в следующем году строительство музейно-мемориального комплекса Михаила Ульянова в Таре. Экспертиза пройдена, на экспертизу и проект собирались народные деньги. Мы также планируем выделить [федеральные] деньги на строительство этого комплекса, он у нас в планах поддержки", - сказал Мединский после церемонии открытия культурно-просветительного центра "Эрмитаж-Сибирь".

Советский и российский актер, народный артист СССР Михаил Ульянов родился в селе Бергамак Тарского округа Омской области. В Таре он провел детство и юность, там же в начале Великой Отечественной войны впервые вышел на любительскую сцену, а затем поехал учиться в Омский драматический театр, где в эвакуации работал театр Вахтангова. В 1946 году Ульянов приехал в Москву, поступил в театральное училище им. Щукина и после его окончания получил приглашение в вахтанговский театр, где проработал всю жизнь.

В Таре Ульянову поставлен памятник, его именем назвали улицу, в родительском доме актера, где его семья жила в 30-40-годы прошлого века, работает мемориальный музей. В этом сибирском городе при участии Ульянова в 2002 году был открыт государственный Северный драматический театр, он носит имя выдающегося актера. В августе 2018 года памятник знаменитому уроженцу Омской области был открыт и в Омске рядом с Омским драматическим театром.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссияОмская область
Реклама на ТАСС
Эксперт: Эльбрус хорошо подходит для испытаний роботов, которых готовят к работе на Луне
По словам доктора физико-математических наук Магомета Абшаева, испытания позволят определить уровень достижений разработчиков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС