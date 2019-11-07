МЧС: горнорудные предприятия в Хакасии не выделяют достаточно средств на безопасность

ТАСС, 7 ноября. Собственники горнорудных предприятий, работающих на территории Республики Хакасия, не хотят выделять средства, чтобы обеспечить дежурство достаточного количества горноспасательных команд, которое предусмотрено постановлением правительства России от 27 апреля 2018 года. Об этом сообщается в четверг на сайте ГУ МЧС Хакасии.

Совещание на тему безопасности в горнорудной промышленности Хакасии прошло после нескольких ЧП, случившихся в октябре 2019 года. 10 октября произошло обрушение горной породы в золотодобывающей шахте "Северная", а 11 октября - пожар на шахте "Абазинская".

"В настоящее время существует проблема обеспечения безопасности на данных предприятиях. Собственники не хотят выделять средства для обеспечения дежурства достаточного количества горноспасательных команд, предусмотренных постановлением правительства России №517 от 27 апреля 2018 года", - приводятся в сообщении слова командира отряда филиала "Военизированный горноспасательный отряд Восточной Сибири" Анатолия Буланова.

В совещании приняли участие заместитель главы республики Юрий Курлаев, руководители предприятий горнорудной промышленности, горноспасателей МЧС РФ, ГУ МЧС РФ по Хакасии, а также представители надзорных органов. Уточняется, что на 2019 год в реестре опасных производственных объектов Республики Хакасия зарегистрировано 42 предприятия.

"Руководителям предприятий будут направлены письма с рекомендациями и требованиями по устранению существующих проблем. Что касается сегодняшнего совещания, учитывая важность и значимость данной темы, предлагаю проводить такие рабочие встречи на регулярной основе", - сказал Курлаев.

Пожар, возникший 11 октября на шахте "Абазинская" на глубине 700 метров, привел к эвакуации 59 шахтеров, его причиной стало короткое замыкание и возгорание силового кабеля. 10 октября произошло обрушение горной породы в золотодобывающей шахте "Северная", один человек был госпитализирован.