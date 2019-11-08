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Экс-мэра Красноярска избрали ректором опорного университета края

Предположительно в течение двух недель Эдхама Акбулатова должны утвердить в должности приказом Министерства науки и высшего образования РФ

КРАСНОЯРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Экс-мэр Красноярска 59-летний Эдхам Акбулатов в пятницу избран ректором Сибирского государственного университета имени М. Ф. Решетнева, который является опорным вузом края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе университета.

"На должность ректора претендовали два кандидата - и.о. ректора Эдхам Акбулатов и директор института информатики и телекоммуникаций университета Алексей Попов. За Акбулатова проголосовало 99 человек, за Попова - 65, еще восемь бюллетеней признаны недействительными. Всего голосовало 172 делегата, представляющих различные подразделения вуза", - сказал представитель университета.

В вузе добавили, что теперь, предположительно, в течение двух недель Акбулатова должны утвердить в должности приказом Министерства науки и высшего образования РФ.

Акбулатов был мэром Красноярска с 2012 по 2017 годы. В 2002 - 2011 годах Акбулатов был вице-губернатором, главой регионального правительства. В январе - феврале 2010 года, после ухода с поста губернатора края Александра Хлопонина, Акбулатов исполнял обязанности главы региона. С сентября 2018 года Акбулатов исполнял обязанности ректора университета.

Опорный университет в Красноярском крае был создан на основе Сибирского государственного аэрокосмического университета (СибГАУ) и Сибирского государственного технологического университета (СибГТУ) в 2016 году.

Теги
РоссияКрасноярский край
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