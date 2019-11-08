Суд арестовал подозреваемого в покушении на убийство адвоката в Кемерове

"Суд постановил Рымареву избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца - до 6 января 2020 года", - сказала судья Олеся Захватова.

КЕМЕРОВО, 8 ноября. /ТАСС/. Центральный районный суд Кемерова удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на два месяца подозреваемого, который был задержан 6 ноября при вооруженном нападении на соучредителя крупной коллегии адвокатов "Регионсервис", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

По информации следствия, подозреваемым является 53-летний уроженец Находки, который приехал в Кузбасс под предлогом заработков и проживал на съемной квартире. Вечером 6 ноября он несколько часов ожидал адвоката Алексея Учителя на стоянке возле коллегии в центре Кемерова и выстрелил в него из огнестрельного оружия, когда тот вышел из офиса. Нападавшего задержали прохожий, которым оказался полицейский, а также охранник адвокатского бюро. Они передали его прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов.

Учитель получил пулевое ранение грудной клетки, в настоящее время он находится в реанимации. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, в пятницу его отключили от аппарата ИВЛ, он находится в сознании, его состояние улучшается.

По факту покушения на убийство возбуждено и расследуется уголовное дело. Устанавливаются мотивы совершения преступления. Следствием отрабатываются все возможные версии произошедшего, в числе которых версия заказного убийства.

Коллегия адвокатов "Регионсервис" зарегистрирована в составе Кемеровской областной коллегии адвокатов в 2000 году, она стала первым в Кузбассе специализированным адвокатским бюро по обслуживанию бизнеса. "Регионсервис" представляет интересы крупных промышленных компаний в Кузбассе в судебных спорах о банкротстве, недропользовании, предоставляет защиту обвиняемым по сложным уголовным делам экономической направленности.