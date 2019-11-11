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Горняки шахты в Кузбассе отказываются выходить на смену из-за долгов по зарплате

Долг перед сотрудниками "Заречной" составляет порядка 13 млн рублей

КЕМЕРОВО, 11 ноября. /ТАСС/. Около 50 работников шахтоучастка "Октябрьский" (входит в состав шахты "Заречная", которая находится под управлением УК "Полысаевская") уведомили руководство угольной компании о том, что они намерены не выходить на работу из-за невыплаты заработной платы. Долг предприятия перед сотрудниками составляет порядка 13 млн рублей, сообщил в понедельник ТАСС официальный представитель УК "Полысаевская".

"При общей численности [сотрудников] на шахтоучастке 1023 человека заявления написали 50 человек, [в которых] согласно трудовому кодексу уведомили о невыходе на работу ввиду невыплаты заработной платы. <…> Задолженность [по заплате составляет] порядка 13 миллионов рублей перед 1023 сотрудниками с сентября", - рассказал собеседник агентства, не уточнив планируемых сроков погашения задолженности.

В компании пояснили, что невыход сотрудников не повлияет на работу угольного предприятия и безопасность добычи, но может привести к снижению выполнения плана по добыче и по проходке.

Шахта "Заречная" является одним из градообразующих предприятий кузбасского моногорода Полысаева. Предприятие добывает уголь энергетических марок, цены на который на мировых рынкам в 2019 году значительно упали. Из-за этого на "Заречной" и входящем в ее состав шахтоучастке "Октябрьский" были снижены темпы по добыче угля, и с июля текущего года стали возникать проблемы с выплатой заработной платы.

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РоссияКемеровская область
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