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Без тепла из-за коммунальной аварии остались более 300 жителей Тулуна

Температура воздуха в городе составляет минус 14 градусов

ИРКУТСК, 12 ноября. /ТАСС/. Авария на коммунальных сетях оставила во вторник без тепла жителей трех многоэтажных домов в городе Тулуне Иркутской области, в которых проживают 322 человека, говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.

Во вторник в Тулуне минус 14 градусов, ночью, по прогнозу синоптиков, температура опустится до 21 градуса.

"В 17:40 [12:40 мск] 12 ноября произошло аварийное отключение теплоснабжения в трех многоквартирных домах по улице Ленина в городе Тулуне", - говорится в сообщении. Проводятся восстановительные работы, ликвидировать аварию планируется к 00:00.

Тулун с населением около 42 тыс. человек находится в 400 км от Иркутска.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.

Теги
РоссияИркутская область
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