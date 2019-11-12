Омский суд признал экс-главу "Мостовика" банкротом по иску ИФНС

ОМСК, 12 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Омской области признал бывшего руководителя и владельца НПО "Мостовик" Олега Шишова банкротом, сообщается во вторник в картотеке арбитражных дел суда. Иск о признании Шишова банкротом подала инспекция Федеральной налоговой службы (ИФНС) по Советскому административному округа Омска из-за задолженности перед бюджетом в размере 477 млн рублей.

"Информация о принятом судебном акте: решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества", - указано в картотеке.

В материалах дела отмечено, что третьими лицами по делу являются АО "Альфа-банк", подразделение по вопросам миграции УМВД России по Омской области, филиал ФБГУ "ФКП Росреестра" по Омской области, межрайонный отдел технического надзора и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД УМВД России по Омской области, инспекция Гостехнадзора Омской области и Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области. Сумма заявленных исковых требований составляла более 477 млн рублей.

Дело "Мостовика"

Экс-глава "Мостовика" 16 сентября 2016 года был приговорен Куйбышевским районным судом Омска к четырем годам колонии за уклонение от уплаты налогов и мошенничество, совершенное в особо крупном размере. В этом сроке был учтен приговор Фрунзенского районного суда Владивостока за пособничество в растрате 1 млрд рублей при строительстве океанариума. В конце марта 2017 года Шишов вышел на свободу - было удовлетворено его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Как установил суд, Шишов похитил около 157 млн рублей, полученных по фиктивным документам в качестве аванса на строительство окружной дороги Омска (участок Федоровка - Александровка). Сумма аванса составила 526 млн рублей, из которых 79 млн рублей были потрачены на строительные работы, более 289 млн рублей были возвращены в бюджет Омской области в виде банковской гарантии выполнения компанией своих обязательств по строительству дороги.

Кроме того, Шишов в 2009-2011 годах внес в финансовые документы "Мостовика" и налоговые декларации заведомо ложные сведения о выполнении рядом организаций-контрагентов строительно-монтажных работ в разных регионах, отразив их в составе налоговых вычетов. За счет этого он уклонился от уплаты НДС более чем на 478 млн рублей. Летом 2017 года Омский областной суд постановил взыскать с Шишова причиненный ущерб на общую сумму 635 млн рублей. В марте 2018 года в отношении Шишова было возбуждено очередное уголовное дело по неуплате налогов на сумму 256,2 млн рублей.

Банкротство НПО "Мостовик"

В апреле 2014 года Шишов объявил об инициации компанией процедуры самобанкротства после возникновения трудностей с обслуживанием кредитов. Тогда сумма долга "Мостовика" перед Газпромбанком, Альфа-банком и Сбербанком превышала 37,1 млрд рублей. Компания была признана банкротом 2 июня 2015 года.

До 2014 года НПО "Мостовик" было крупнейшей российской строительной компанией, возводившей крупные транспортные, гидротехнические и другие объекты в разных регионах страны и за рубежом. В 2013 году численность его персонала достигала 27 тысяч человек. На счету компании вантовый мост на остров Русский через пролив Босфор Восточный во Владивостоке, большая хоккейная арена на 12 тысяч мест, санно-бобслейная трасса, вокзалы Олимпийский парк и Адлер в Сочи, Бутовская линия метро в Москве и ряд других сооружений.