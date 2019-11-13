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Томская область получила дополнительные средства на создание парковки у аэропорта

Регион получит дополнительно 52,7 млн рублей

ТОМСК, 13 ноября. /ТАСС/. Томская область стала одним из 36 регионов РФ, которые первыми справились с задачами национального проекта "Безопасные и качественные автодороги", за что получила дополнительное финансирование на дорожные работы из федерального бюджета - 52,7 млн рублей. Деньги пойдут на строительство парковки международного аэропорта Томска, сообщила пресс-служба администрации региона.

Ранее вице-губернатор Игорь Шатурный сообщал, что Томская область в числе первых в РФ завершила ремонт дорог по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД), - всего было отремонтировано свыше 130 километров дорог на сумму свыше 2,6 млрд рублей. Благодаря национальному проекту удалось увеличить число дорог в нормативном состоянии с 26,5% до 29,5%, отремонтировать главные трассы в областном центре - проспект Ленина и Иркутский тракт.

"Правительство распределило почти 14,8 миллиарда рублей между 36-ю субъектами РФ на реализацию капиталоемких проектов по модернизации дорожной инфраструктуры в городских агломерациях. Деньги распределены в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" между регионами, успешно справившимися с годовыми планами", - приводятся в сообщении слова Шатурного.

Уточняется, что регион получит дополнительно 52,7 млн рублей. Средства будут направлены на второй этап строительства подъезда к терминалу томского аэропорта - 226-местную парковочную площадку. Работы должны завершится к 2022 году. В рамках первого этапа в 2019 году построена парковочная площадка на 132 места.

Как ранее сообщал начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Баев, для достижения целей нацпроекта до конца 2024 года региону необходимо достичь показателя в 50% дорог, соответствующих нормативным требованиям. Для этого необходимо отремонтировать более 1,2 тыс. километров дорожного полотна.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате аварий, а также увеличение доли дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, до 85% и региональных до 50% к 2024 году.

Теги
РоссияТомская область
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