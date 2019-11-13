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Новосибирск заинтересован в расширении сотрудничества с Хорватией

По словам президента Торгово-промышленной палаты города Юрий Бернадского, "только за один год товарооборот Новосибирской области и Европейского союза вырос более чем на 50%"

ЗАГРЕБ, 13 ноября. /ТАСС/. Новосибирская область и столица региона заинтересованы в расширении сотрудничества с хорватскими компаниями. Об этом заявил в среду в Загребе в ходе деловой встречи с руководством Хозяйственной палаты республики президент Торгово-промышленной палаты Новосибирска Юрий Бернадский.

"Сейчас самое подходящее время для выведения планки экономического сотрудничества [между регионом и Хорватией] на более высокий уровень, - подчеркнул Бернадский. - Только за один год товарооборот Новосибирской области и Европейского союза вырос более чем на 50%". По словам президента городской ТПП, валовый региональный продукт в области достиг уровня $18,5 млрд. "Более половины [этого показателя] - высокотехнологичная промышленность", - уточнил он.

"Речь идет о богатом природными ресурсами регионе [Новосибирской области] с большими запасами газа, угля, бокситов и других металлов, - в свою очередь обратил внимание замглавы Хозяйственной палаты Хорватии Иван Барбарич. - Там имеются огромные лесные ресурсы и источники минеральной воды, а также развитая и диверсифицированная экономика". По оценке Барбарича, Новосибирская область может многое предложить, в том числе хорватским предпринимателям.

Со своей стороны посол России в Хорватии Анвар Азимов отметил, что "конкуренция огромная". "Вы должны более агрессивно продвигать свои интересы [в контексте развития сотрудничества с Россией]", - призвал Азимов хорватских предпринимателей и представителей местных деловых кругов, обратив внимание, что Хозяйственная палата Хорватии всегда является своего рода локомотивом в развитии двусторонних отношений с Россией.

Теги
РоссияХорватияНовосибирская область
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