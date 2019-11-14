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Новые межрегиональные рейсы из Кузбасса в 2020 году будут выполнять пять авиакомпаний

Речь идет о рейсах из Кемерова в Казань, Новосибирск, Кызыл и из Новокузнецка в Екатеринбург, Омск

КЕМЕРОВО, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Кемеровской области договорились с пятью авиакомпаниями о запуске в 2020 году новых межрегиональных авиарейсов из Кемерова и Новокузнецка в города Сибири и Урала. Утверждено пять новых маршрутов авиаперевозок, сообщил в четверг губернатор региона Сергей Цивилев, выступая с бюджетным посланием на сессии областного совета.

"Мы расширяем сеть внутренних перелетов. Мы договорились с пятью авиакомпаниями, что с начала 2020 года запустим новые рейсы из Кемерова в Казань, Новосибирск, Кызыл. Из Новокузнецка - в Екатеринбург, Омск", - сказал он, не уточнив, какие авиакомпании будут выполнять рейсы.

Глава региона добавил, что в 2019 году в Кузбассе были запущены новые авиамаршруты из Новокузнецка в Новосибирск и Красноярск, из Кемерово в Красноярск. Также возобновлены чартерные рейсы на курорты Гоа в Индии и Санья в Китае.

Теги
РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей Евгеньевич
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