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ФСС выделил страхователям Кузбасса за пять лет на профилактику травматизма 3,5 млрд рублей

По словам главы регионального отделения ФСС Людмилы Бабичук, большая часть травматизма приходится на работников промышленности - угольной, металлургической и химической

КЕМЕРОВО, 15 ноября. /ТАСС/. Фонд социального страхования (ФСС) направил страхователям Кемеровской области более 3,5 млрд рублей с 2014 года на профилактику несчастных случаев на производстве, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального отделения фонда.

"За пять лет фонд выделил страхователям более 3,5 млрд рублей на профилактику травматизма, но обеспечение безопасности на производстве - это совместная работа, которую должны проводить органы власти, госучреждения, надзорные органы, предприятия и общественные организации", - цитирует пресс-служба слова главы регионального отделения ФСС Людмилы Бабичук.

По ее словам, большая часть производственных травм на производстве приходится на жителей в возрасте 20-50 лет, которые работают в основных отраслях промышленности - угольной, металлургической, химической, строительной.

"Несмотря на существенное снижение в последние годы в Кузбассе общего уровня травматизма, этот показатель все еще в два раза превышает средний по РФ. Также в несколько раз выше среднего по стране и уровень профзаболеваний в регионе", - уточнила Бабичук.

Глава регионального отделения фонда также добавила, что финансовое поддержка профилактики по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний было и остается одним из ключевых направлений работы отделения ФСС.

Теги
РоссияКемеровская область
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