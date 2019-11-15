ФСС выделил страхователям Кузбасса за пять лет на профилактику травматизма 3,5 млрд рублей

КЕМЕРОВО, 15 ноября. /ТАСС/. Фонд социального страхования (ФСС) направил страхователям Кемеровской области более 3,5 млрд рублей с 2014 года на профилактику несчастных случаев на производстве, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального отделения фонда.

"За пять лет фонд выделил страхователям более 3,5 млрд рублей на профилактику травматизма, но обеспечение безопасности на производстве - это совместная работа, которую должны проводить органы власти, госучреждения, надзорные органы, предприятия и общественные организации", - цитирует пресс-служба слова главы регионального отделения ФСС Людмилы Бабичук.

По ее словам, большая часть производственных травм на производстве приходится на жителей в возрасте 20-50 лет, которые работают в основных отраслях промышленности - угольной, металлургической, химической, строительной.

"Несмотря на существенное снижение в последние годы в Кузбассе общего уровня травматизма, этот показатель все еще в два раза превышает средний по РФ. Также в несколько раз выше среднего по стране и уровень профзаболеваний в регионе", - уточнила Бабичук.

Глава регионального отделения фонда также добавила, что финансовое поддержка профилактики по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний было и остается одним из ключевых направлений работы отделения ФСС.