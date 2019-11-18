В Иркутске полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Полицейские Иркутской области пресекли деятельность финансовой пирамиды, а также задержали ее организатора, которая подозревается в мошенничестве. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Пресечена деятельность организации, руководитель которой подозревается в мошенничестве. Более 40 человек из 14 регионов страны обратились в территориальные органы внутренних дел. Они инвестировали свыше 30 миллионов рублей в якобы прибыльные бизнес-проекты", - сообщила она.

По словам Волк, жительница Иркутска создала в одной из соцсетей закрытую группу под названием "Корпорация Ромашка", участники которой через интернет заключали различные сделки, перечисляя денежные средства руководителю проекта. Особым спросом пользовались так называемые закрытые сделки, дивиденды от которых доходили до 65% годовых. "Необходимым условием для допуска к ним являлось осуществление взноса на счет получателя платежа от его же имени и последующее расторжение договора. Подобная схема не позволяла потерпевшему защитить свои права в суде, поскольку истец не имел на руках ни одного подписанного двустороннего соглашения, а также подтверждения финансовой операции с указанием своих персональных данных", - отметила представитель ведомства.

Как предполагается, первые вкладчики, получив внушительный доход, начали активно рассказывать об этом друзьям и партнерам по бизнесу. Но в мае 2019 года "Корпорация Ромашка" объявила о приостановлении выплат, ее деятельность была перепрофилирована на развитие текстильной отрасли. Кроме того, руководство фирмы объявило о создании проекта глубокой переработки технической конопли для изготовления бумаги, биотоплива, косметики, одежды, продуктов питания и строительных материалов. При этом для привлечения потенциальных инвесторов по-прежнему использовались возможности социальных сетей, популярных мобильных приложений, реклама в СМИ.

"Анонсируемая прибыль на этот раз составляла от 20 до 40%, - рассказала Волк. - В результате проверки выяснилось, что данная компания не обладает необходимыми производственными мощностями, ресурсами, а также соответствующими специалистами, способными эффективно развивать и совершенствовать производственный процесс".

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"). Суд в отношении подозреваемой избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.