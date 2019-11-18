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Родственную трансплантацию печени впервые провели в красноярской больнице

Донором для 53-летней женщины стал ее сын

КРАСНОЯРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Операцию по родственной трансплантации печени впервые провели в Красноярской краевой клинической больнице. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба больницы.

"В краевой больнице проведена первая родственная трансплантация печени. Донором для 53-летней женщины, погибающей от печеночной недостаточности, стал ее 29-летний сын", - говорится в сообщении.

Медики отмечают, что провести родственную трансплантацию сложнее, чем пересадку печени погибших людей, и такие операции проводятся при дефиците донорских органов умерших. "Кроме того, для родственной трансплантации клинике необходим серьезный опыт пересадки печени, почек, сердца", - цитирует пресс-служба заведующего второй хирургии больницы Дмитрия Евдокимова.

По словам Евдокимова, смертность родственных доноров в мире составляет 0,5%.

Женщина проживает в поселке Подгорный, сейчас она выписана домой. Ей предстоит пройти курс биопсии печени и периодические осмотры. Также ей предстоит принимать препараты, сохраняющие трансплантат. Сын также чувствует себя хорошо.

Теги
РоссияКрасноярский край
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