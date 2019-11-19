В Красноярском крае возбудили дело в отношении экс-председателя избирательной комиссии

ТАСС, 19 ноября. Следователи возбудили уголовное дело в отношении экс-председателя избирательной комиссии Большеулуйского района Красноярского края, подозреваемой в фальсификации бюллетеней. Об этом сообщается во вторник на сайте Главного следственного управления СК РФ по краю.

По предварительной версии следствия, подозреваемая на выборах депутатов Бобровского сельсовета написала от имени трех избирателей заявления о досрочном голосовании, подделав их подписи. Затем 8 сентября 2019 года опустила бюллетени, в которых проставила отметки, в урну для голосования.

"Возбуждено уголовное в отношении бывшего председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1054 Большеулуйского района Красноярского края по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 142 УК РФ ("Фальсификация избирательных документов") и ч. 2 ст. 142.2 УК РФ ("Получение в избирательной комиссии избирательных бюллетеней для голосовании вместо избирателей")", - говорится в сообщении.

Максимальное наказание по инкриминируемым статьям - до 4 лет лишения свободы.