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В Кузбассе погиб водитель в сорвавшемся с откоса самосвале

Прокуратура проводит проверку

ТАСС, 19 ноября. Прокуратура Кемеровской области проверяет организацию промышленной безопасности и охраны труда на разрезе в Кузбассе, водитель которого погиб в сорвавшемся с откоса самосвале, сообщается во вторник на сайте прокуратуры региона.

"19 ноября около 03:00 часов (23:00 мск) вблизи города Мыски самосвал съехал с откоса дороги, опрокинулся, в результате чего 38-летний водитель погиб <...> проводится проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности", - говорится в сообщении.

Прокуратура по итогам проверки даст оценку действиям должностных лиц и органов государственного надзора и контроля.

Теги
РоссияКемеровская область
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