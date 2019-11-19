В Красноярском крае создали региональный фонд помощи обманутым дольщикам

КРАСНОЯРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Региональный фонд защиты прав дольщиков создан в Красноярском крае, сообщил во вторник журналистам краевой министр строительства Сергей Козупица.

Летом 2019 года субъекты РФ получили право создавать региональные фонды защиты прав дольщиков, которые станут партнерами федерального Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Соответствующие изменения были внесены изменения в федеральное законодательство 27 июня. Средства фондов пойдут на завершение строительства проблемных объектов.

"Региональный фонд создан. Зарегистрирован в Федеральной налоговой службе и Минюсте. Руководителем фонда назначен Вячеслав Голик", - сказал Козупица.

По его словам, утверждены органы управления регионального фонда, все документы представлены в Москву в федеральный фонд.

Кроме достройки жилья, фонд сможет заниматься завершением строительства объектов инженерной и социальной инфраструктуры - детских садов, поликлиник, дорог, коммунальных коммуникаций.

На 2019 год в краевом бюджете на деятельность фонда предусмотрено 621 млн рублей. Это четвертая часть средств, остальное выделяет федеральный бюджет. По словам Козупицы, в регионе 29 проблемных жилищных объектов и больше 3 тыс. граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.