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Три человека погибли при пожаре в селе в Красноярском крае

Среди них двое детей

КРАСНОЯРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Три человека, включая двух детей, погибли в результате пожара в жилом доме в селе Ермаковское Красноярского края. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"При пожаре погибли три человека, в том числе двое детей. Еще один человек пострадал", - сказал собеседник агентства.

По данным регионального главка МЧС, пожар возник в одноэтажном двухквартирном жилом доме. На момент прибытия сотрудников пожарно-спасательного гарнизона огнем были охвачены веранда, кровля и перекрытия одной из квартир. Жильцы второй квартиры эвакуировались самостоятельно. Площадь пожара составила 282 квадратных метра.

К тушению привлекались 24 человека и 7 единиц техники. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.

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РоссияКрасноярский край
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