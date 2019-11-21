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Авиарейс из Новосибирска в Москву задержан более чем на сутки из-за сложных метеоусловий

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что вылета ждут 50 пассажиров

ТАСС, 21 ноября. Вылет самолета авиакомпании "Алроса" из Новосибирска в Москву задержан более чем на сутки из-за сложных метеоусловий, сообщила ТАСС помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

"Рейс был задержан в связи со сложными метеоусловиями, позднее прибытие самолета из Певека. Вылет ожидают 50 пассажиров, из них восемь иногородних попросили размещения в гостинице", - сказала Горбунова.

Самолет должен вылететь в 17:15 (13:15 мск). Нуждающиеся в размещении пассажиры заселены в гостиницу, питанием обеспечены, уточнили в транспортной прокуратуре.

Теги
РоссияНовосибирская область
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