Авиарейс из Новосибирска в Москву задержан более чем на сутки из-за сложных метеоусловий

ТАСС, 21 ноября. Вылет самолета авиакомпании "Алроса" из Новосибирска в Москву задержан более чем на сутки из-за сложных метеоусловий, сообщила ТАСС помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

"Рейс был задержан в связи со сложными метеоусловиями, позднее прибытие самолета из Певека. Вылет ожидают 50 пассажиров, из них восемь иногородних попросили размещения в гостинице", - сказала Горбунова.

Самолет должен вылететь в 17:15 (13:15 мск). Нуждающиеся в размещении пассажиры заселены в гостиницу, питанием обеспечены, уточнили в транспортной прокуратуре.