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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

Владельцы почти 400 дач, пострадавших от взрывов под Ачинском, получили компенсации

В общей сложности им выплачено более 2 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Более 2 млн рублей компенсации получили 392 дачника, чьи участки пострадали в августе от взрывов на военном складе в Ачинском районе Красноярского края. Об этом сообщается в четверг на сайте администрации города Ачинска.

"Обратились 392 гражданина, чьи дачные участки пострадали в результате пожара на складе боеприпасов вблизи деревни Каменка. Единовременная адресная материальная помощь оказана всем обратившимся на сумму более двух миллионов рублей", - говорится в сообщении. Прием заявлений от граждан продолжается.

Как сообщили в сентябре в администрации Ачинского района, всего более 2 тыс. человек, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации в Каменке, получили материальную помощь на сумму более 17 млн 388 тыс. рублей,

Взрывы и пожар произошли на военном складе в Ачинском районе Красноярского края 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Один человек погиб, 14 пострадали. Из населенных пунктов в радиусе 20 км от места происшествия были эвакуированы 16 тыс. человек. Повторные взрывы прогремели 9 августа, пострадали 25 человек. Работы по ликвидации последствий ЧП продолжаются.

Теги
РоссияКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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