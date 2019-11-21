Владельцы почти 400 дач, пострадавших от взрывов под Ачинском, получили компенсации

КРАСНОЯРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Более 2 млн рублей компенсации получили 392 дачника, чьи участки пострадали в августе от взрывов на военном складе в Ачинском районе Красноярского края. Об этом сообщается в четверг на сайте администрации города Ачинска.

"Обратились 392 гражданина, чьи дачные участки пострадали в результате пожара на складе боеприпасов вблизи деревни Каменка. Единовременная адресная материальная помощь оказана всем обратившимся на сумму более двух миллионов рублей", - говорится в сообщении. Прием заявлений от граждан продолжается.

Как сообщили в сентябре в администрации Ачинского района, всего более 2 тыс. человек, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации в Каменке, получили материальную помощь на сумму более 17 млн 388 тыс. рублей,

Взрывы и пожар произошли на военном складе в Ачинском районе Красноярского края 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Один человек погиб, 14 пострадали. Из населенных пунктов в радиусе 20 км от места происшествия были эвакуированы 16 тыс. человек. Повторные взрывы прогремели 9 августа, пострадали 25 человек. Работы по ликвидации последствий ЧП продолжаются.