СК начал проверку из-за проблем с отоплением жилья и соцобъектов в городе на Алтае

БАРНАУЛ, 21 ноября. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае начали доследственную проверку по факту ненадлежащего оказания услуг в городе Яровое Алтайского края. В городе с начала отопительного сезона регулярно происходят перебои с отоплением и подачей горячей воды, сообщается на сайте следственного управления СК по Алтайскому краю.

Яровое, где проживают 17 тыс. человек, попал в список 12 территорий, не получивших паспорта готовности к отопительному сезону. Губернатор Виктор Томенко предупредил о кадровых решениях в связи с проблемами, которые могут возникнуть в муниципальных образованиях из-за неготовности к зиме. Ситуация в городе находится на контроле краевых властей.

"Проводится доследственная проверка по факту ненадлежащего оказания услуг жителям города Яровое по теплоснабжению. По данным следствия, с начала отопительного сезона 2019 года и по настоящее время в городе регулярно происходят перебои с подачей тепла не только в многоквартирные дома жителей, но и социально-значимые объекты. С наступлением холодов город не получил паспорт готовности к отопительному сезону из-за отсутствия достаточного количества твердого топлива, а также ненадлежащего ремонта котлов ТЭЦ", - говорится в сообщении СК.

Следствие проводит проверки для установления обстоятельств произошедшего, будет дана юридическая оценка не только действиям должностных лиц, ответственных за подготовку к отопительному сезону, но и руководству ООО "Яровская топливно-энергетическая компания" на предмет выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья населения.

Реакция властей региона

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, температура в квартирах и социальных объектах города Яровое последние несколько суток составляет менее 18 градусов тепла, что не соответствует нормативам. На ТЭЦ города работает только один котел из трех. Как сообщал на оперативном совещании утром 21 ноября министр промышленности и энергетики Александр Климин, уголь, который завозится собственником на ТЭЦ, имеет высокое содержание влаги и смерзается при низких температурах. Ситуацию осложняет изношенность оборудования ТЭЦ - единственного источника тепла в городе, где температура в четверг - минус 20 градусов.

Проблемы в теплоснабжении возникали регулярно из-за ветхости мощностей, включая аварии в прошлом отопительном сезоне. Для подготовки ТЭЦ Ярового к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов при правительстве региона была создана межведомственная рабочая группа.

"Уже начало отопительного сезона показало, что на ТЭЦ сложилась критическая ситуация. Фактически собственник ввел в заблуждение краевые и городские власти. Правительство края в начавшемся отопительном сезоне вынуждено оперативно помогать ТЭЦ Ярового поставкой угля из регионального резервного запаса. Губернатору несколько раз в день направляется информация о температуре в квартирах и социальных объектах", - пояснили в пресс-службе.

Утром 25 октября в работе ТЭЦ произошел очередной сбой - в результате нарушений в работе котельного оборудования были остановлены два из трех рабочих котлов. ТЭЦ отапливает 118 многоквартирных жилых домов и 1022 частных жилых дома, в которых живут 17 тыс. 633 человека, и 20 социально значимых объектов, из них пять - с круглосуточным пребыванием людей: медсанчасть, детский дом, краевая грязелечебница, санаторий "Алтайхимпром" и общежитие Яровского политехнического техникума.