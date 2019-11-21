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Под Иркутском задержан коммерсант за хищение 185 млн рублей у Фонда капремонта домов

По данным следствия, директор компании "Звезда" необоснованно завысил стоимость и объемы работ по замене лифтового оборудования, выполненных компанией

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Следователи задержали директора компании "Звезда" Олега Хамуляка по обвинению в хищении 185 млн рублей у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Следователем Главного управления по расследованию особо важных дел по подозрению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, задержан директор ООО "Звезда" Олег Хамуляк, - сообщила Петренко. - По данным следствия, в 2018-2019 годах Хамуляк и иные пока неустановленные лица необоснованно завысили стоимость лифтового оборудования и объемы строительно-монтажных работ и работ по замене лифтового оборудования, выполненных ООО "Звезда"".

Соучастники включили в акты о приеме выполненных работ повышающий коэффициент в размере 1,1275 к нормам затрат труда на пусконаладочные работы. "Таким образом у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области было похищено более 185 млн рублей, чем причинен ущерб в особо крупном размере", - сообщила представитель СК.

Фигуранту предъявлено обвинение. Решается вопрос о его аресте. Следствие устанавливает других лиц, причастных к преступлению.

Теги
РоссияИркутская область
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