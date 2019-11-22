Власти Кузбасса усомнились в полном выполнении программы капремонта в регионе из-за тарифа

КЕМЕРОВО, 22 ноября. /ТАСС/. Тариф на капитальный ремонт многоквартирных домов в Кемеровской области, который осенью текущего года был повышен на 60%, даже с учетом проведенной индексации не позволит исполнить утвержденную в регионе 30-летнюю программу капремонта в полном объеме. Об этом сообщил в пятницу журналистам начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса региона Олег Ивлев.

"Каждый [многоквартирный] дом за 30 лет должен пройти пять-шесть видов ремонтных работ по минимальному перечню - это [ремонт] кровли, фасада, фундаментов, внутренних инженерных коммуникаций, подвальных помещений, [замена] лифтов. Собственники должны это обеспечить финансово за 30 лет своими взносами. <...> К сожалению, цифра [тарифа] 6,71 руб. на сегодняшний день не обеспечит нам реализацию полной программы, по подсчетам, в среднем обеспеченность - 2,8 вида работ [из 6]", - сказал он.

Региональная программа капитального ремонта в Кузбассе рассчитана на 2013-2043 гг. С 1 сентября текущего года власти приняли решение о повышении тарифа на капремонт с 4,13 руб. на 1 кв. м до 6,71 руб. на 1 кв. м, так как прежний тариф не позволял исполнять программу полноценно и мог привести к банкротству регионального оператора. По мнению Ивлева, для дальнейшего исполнения программы необходимо вновь увеличить тариф или привлекать дополнительное финансирование. "Более 200 домов по Кузбассу, где сами собственники взносы увеличили до 11 рублей. Не запрещено также, когда муниципалитет софинансирует", - добавил он.

По словам Ивлева, ряд муниципалитетов в Кузбассе уже прорабатывают вопрос о том, чтобы направить бюджетные средства на софинансирование работ по капремонту.