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Омская область за три года направит на приобретение жилья для сирот более 1,2 млрд рублей

В пресс-службе Минимущества региона отметили, что с 2020 по 2022 год для выпускников детдомов планируют приобрести около 750 квартир

ОМСК, 22 ноября. /ТАСС/. Правительство Омской области с 2020 по 2022 год приобретет жилье для выпускников детских домов на сумму более 1,2 млрд рублей, сообщается в пятницу на сайте регионального министерства имущественных отношений. На эти средства планируется купить около 750 квартир.

Ранее Счетная палата (СП) РФ сообщила, что в Омской области число предоставляемых сиротам квартир снизилось с 2013 по 2018 год более чем в 2 раза - с 466 до 222 квартир. Исходя из объемов финансирования и количества сирот в очереди на квартиру (более 5 тыс. человек - прим. ТАСС) СП РФ оценила период ожидания жилья в 25 лет.

"В период с 2020 по 2022 год на приобретение квартир для выпускников детских домов в Омской области из федерального и областного бюджетов будет направлено около 1 млрд 206 млн рублей, из них средства федерального бюджета составят более 600 млн рублей", - цитирует пресс-служба министра имущественных отношений Омской области Евгения Козлова.

По его словам, уже в 2020 году на эти цели из федерального и областного бюджетов будет выделено 372 млн рублей, что на 18% больше показателей текущего года. В пресс-службе Минимущества ТАСС уточнили, что всего за три года планируется приобрести порядка 750 квартир для сирот.

С 2012 года в Омской области детям-сиротам было предоставлено более 2,38 тыс. квартир, на эти цели было направлено свыше 2,82 млрд рублей. В 2019 году выпускники детских домов получат 234 квартиры.

Теги
РоссияОмская область
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