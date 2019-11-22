ОНФ попросит полпреда в СФО проверить расходы на банкет руководства Иркутской области

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) намерены обратиться к полпреду президента в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло с просьбой проверить два аукциона на сумму около 2 млн рублей, которые иркутские власти объявили для организации новогоднего банкета и поставки сувениров. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба движения.

"Активисты проекта ОНФ "За честные закупки" обратятся к полномочному представителю президента в СФО Сергею Меняйло с просьбой дать оценку закупкам на приобретение сувенирной продукции и организацию питания при проведении торжественных мероприятий на общую сумму почти 2 млн рублей, объявленным управлением делами губернатора и правительства Иркутской области", - говорится в сообщении.

В ОНФ уточнили, что в ходе мониторинга закупок активисты выявили два электронных аукциона на поставку сувенирной продукции и организацию питания. В первом контракте речь идет о закупке 30 статуэток (медведь, соболь и нерпа в упаковке из бересты), "изготовленных из полудрагоценного камня нефрита и редкого минерала чароита". Вторая закупка связана с организацией банкета. По данным активистов, "закупки проводятся под Новый год".

В свою очередь руководитель проекта ОНФ "За честные закупки", депутат Госдумы Антон Гетта заявил, что Народный фронт также попросит Меняйло провести проверку бюджетных расходов на помощь пострадавшим после наводнения.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.