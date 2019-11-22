{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ОНФ попросит полпреда в СФО проверить расходы на банкет руководства Иркутской области

Активисты выявили электронные аукционы на поставку сувенирной продукции и организацию питания на общую сумму около 2 млн рублей

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) намерены обратиться к полпреду президента в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло с просьбой проверить два аукциона на сумму около 2 млн рублей, которые иркутские власти объявили для организации новогоднего банкета и поставки сувениров. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба движения.

"Активисты проекта ОНФ "За честные закупки" обратятся к полномочному представителю президента в СФО Сергею Меняйло с просьбой дать оценку закупкам на приобретение сувенирной продукции и организацию питания при проведении торжественных мероприятий на общую сумму почти 2 млн рублей, объявленным управлением делами губернатора и правительства Иркутской области", - говорится в сообщении.

В ОНФ уточнили, что в ходе мониторинга закупок активисты выявили два электронных аукциона на поставку сувенирной продукции и организацию питания. В первом контракте речь идет о закупке 30 статуэток (медведь, соболь и нерпа в упаковке из бересты), "изготовленных из полудрагоценного камня нефрита и редкого минерала чароита". Вторая закупка связана с организацией банкета. По данным активистов, "закупки проводятся под Новый год".

В свою очередь руководитель проекта ОНФ "За честные закупки", депутат Госдумы Антон Гетта заявил, что Народный фронт также попросит Меняйло провести проверку бюджетных расходов на помощь пострадавшим после наводнения.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.

Теги
РоссияМеняйло, Сергей ИвановичИркутская область
Реклама на ТАСС
В Красноярском крае опрокинулся автобус
Четыре человека пострадали, один в тяжелом состоянии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС