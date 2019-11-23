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Почти 120 домов и семь соцучреждений в Новосибирске остались без тепла из-за аварии

Восстановительные работы планируют завершить к 06:00 (02:00 мск) 24 ноября

НОВОСИБИРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Авария на теплотрассе стала причиной отключения теплоснабжения в пятнадцатиградусный мороз в 118 многоквартирных домах и семи детских учреждениях Ленинского района Новосибирска. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе "Сибирской генерирующей компании" (СГК).

"Бригада теплосетевого подразделения СГК устраняет дефект на магистральной теплотрассе по ул. Фасадная. В зоне отключения 118 многоквартирных домов и семь детских учреждений. Работы планируется завершить к 06:00 (02:00 мск) 24 ноября", - сказали в пресс-службе.

Теги
РоссияНовосибирская область
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