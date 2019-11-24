В Новосибирске ликвидировали аварию, из-за которой без тепла остались почти 120 домов

НОВОСИБИРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Аварийные службы полностью ликвидировали в Новосибирске аварию на теплотрассе, из-за которой в субботу в 15-градусный мороз без тепла остались 118 многоквартирных домов и семь соцучреждений. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК).

"Ремонт магистральной теплотрассы на ул. Фасадная завершен - установлен новый 11-метровый отрезок трубы диаметром 500 мм. Энергетики приступили к заполнению тепловой сети. В ближайшее время передадим управляющим компаниям о необходимости подключить дома к теплоснабжению", - сказали в пресс-службе.

Подача тепла в 113 из 118 многоквартирных домов возобновлена еще в 3:00 (23:00 мск) воскресенья. До недавнего времени отключенными от теплоснабжения оставались только пять домов и один детский сад, которым через обратный трубопровод подавался теплоноситель с температурой 60 градусов, чтобы избежать охлаждения зданий.

Это третья за неделю крупная коммунальная авария в Новосибирске. 17 ноября из-за аварии на теплотрассе на улице Выборная более чем на полдня без тепла остались 153 здания, включая 86 многоквартирных домов, две школы, четыре детсада и поликлиника. 20 ноября на улице Комсомольской авария на тепловой сети стала причиной отключения от теплоснабжения почти 60 многоквартирных домов.