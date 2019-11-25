Ростехнадзор проведет внеплановую проверку СГК после коммунальных аварий в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Ростехнадзор в декабре проведет внеплановую проверку Сибирской генерирующей компании (СГК) после коммунальных аварий в Новосибирске на прошлой неделе, из-за которых в 20-градусные морозы десятки многоквартирных домов оставались без тепла. Об этом сообщил в понедельник министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов на оперативном совещании в правительстве региона.

"Несколько слов по ситуации с инцидентами в системе теплоснабжения города Новосибирска на прошедшей неделе в Кировском и Ленинском районах. По данным ситуациям создаются комиссии по расследованию, Сибирским управлением Ростехнадзора организована внеплановая проверка СГК. В частности, должны быть даны ответы на вопросы, по какой причине испытания тепловых сетей, проведенные в межсезонье, не выявили данных проблемных участков", - сказал Архипов.

Вечером 19 ноября из-за дефекта на теплотрассе без тепла остались 60 зданий, в том числе 43 многоквартирных дома в Северо-Чемском жилищном массиве на окраине Новосибирска. 20 ноября после устранения аварии на том же участке сети произошла новая, затронувшая более 20 зданий, в том числе 12 многоквартирных домов. Подачу теплоснабжения удалось возобновить только вечером 21 ноября.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратил внимание на высокий износ сетей, добавив, что участки сетей эксплуатируются более 40 лет. Ранее он сообщал ТАСС, что основной причиной аварий на прошлой неделе в Новосибирске стали недостаточные ремонты теплосетей за последние 15-20 лет.

"Есть вопросы к оперативности действий аварийно-ремонтных служб, к поиску места утечки, к принятию решений, к ликвидации. В условиях крепких морозов, конечно, недопустимо растягивать аварийно-ремонтные работы на такой длительный срок", - сказал Травников.

Губернатор поручил министерству ЖКХ и энергетики региона совместно руководством муниципалитетов повысить готовность аварийно-ремонтных служб к оперативному реагированию на инциденты в системе теплоснабжения. Он подчеркнул, что в муниципалитетах должны быть подготовлены необходимые материалы и оборудование для ликвидации аварий: тепловые пушки, средства освещения, пункты обогрева.