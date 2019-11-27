Мотострелки ЦВО получили награды за ликвидацию последствий паводка в Тулуне

ТАСС, 27 ноября. Более 200 военнослужащих мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Алтайском крае, награждены за участие в ликвидации последствий паводка в Иркутской области, сообщил в среду журналистам врио командира мотострелковой бригады полковник Олег Короткевич.

"Военнослужащие награждены грамотами и благодарственными письмами от командующего войсками ЦВО, губернатора Иркутской области, главы Тулунского муниципального района за усердие и старание, проявленные при ликвидации последствий ЧС в городе Тулуне и Тулунском районе", - сказал он.

Военнослужащие сводного отряда мотострелкового соединения принимали непосредственное участие в ликвидации ЧС.

"В течение месяца наши солдаты и офицеры расчищали территорию, следили за биологической обстановкой, эвакуировали пострадавших с затопленных районов. Кроме этого, личный состав соединения строил новые спортивные площадки, скверы, облагораживал улицы. Медицинский персонал бригады занимался профилактическими работами по предотвращению кишечных инфекций, проводил вакцинацию военнослужащих и местного населения", - добавил Короткевич.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую волну в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.