Дума Иркутска отклонила проект бюджета города на 2020 год

ИРКУТСК, 28 ноября. /ТАСС/. Депутаты думы Иркутска на заседании в четверг не приняли проект бюджета города на 2020 год и отправили его на доработку. Председатель парламента Дмитрий Ружников на заседании сообщил, что администрация Иркутска не учла предложения депутатов по финансированию ряда направлений. Депутаты будут вносить корректировки в проект городского бюджета в начале декабря.

"Многие важные направления остались практически без внимания, например, спортивная сфера, строительство и ремонт школ, обустройство уличного освещения. Мероприятия 11 новых муниципальных программ неубедительны, в них не отражены такие инициативы депутатов, как увеличение финансирования на частный сектор, строительство сетей водоснабжения, ремонт дворов и многие другие направления. Администрация нас не услышала на заседаниях думских комиссий, поэтому дума возьмет внесение корректировок в свои руки, - сказал Ружников.

Как сообщила на заседании председатель думской комиссии по экономической политике и бюджету Светлана Кузнецова, в частности, в проекте бюджета не учтены предложения депутатов вдвое увеличить расходы на развитие частного сектора - ремонт дорог и вывоз мусора. Не принято во внимание замечание депутатов о том, что затраты на ремонт внутриквартальных проездов сокращены с изначально запланированных 350 млн рублей до 40 млн рублей.

При этом мэр Иркутска Дмитрий Бердников на заседании думы сообщил, что, по мнению администрации, бюджет является сбалансированным. По словам мэра, проект стоило принять в предложенной редакции, после чего совместно поработать над увеличением доходной части и внести в бюджет изменения.

Доходы бюджета Иркутска на 2020 год предлагалось утвердить в сумме 18,9 млрд рублей. Как сообщила заместитель мэра - председатель комитета по бюджетной политике и финансам Альфия Валиулина, расходы в предложенной редакции соответствуют объему доходов.

Бюджет Иркутска на 2019 год утверждался с доходами 16,3 млрд рублей, расходами - 16,8 млрд и дефицитом 500 млн рублей или 3,3% от доходов.