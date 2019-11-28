Ростех проведет финансовое оздоровление Юргинского машзавода на Кузбассе

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" проведет финансовое оздоровление градообразующего Юргинского машиностроительного завода (Кемеровская область) и предоставит предприятию беспроцентный заем в 300 млн рублей на обеспечение операционной деятельности и исполнение обязательств. Об этом сообщила пресс-служба "РТ-Капитала" (дочерняя структура Ростеха), который займется реализацией антикризисной программы завода.

Ростех является акционером "Уралвагонзавода", в состав которого входит Юргинский завод.

"Предоставленный Ростехом беспроцентный заем позволит предприятию погасить текущие долговые обязательства, выплачивать заработную плату. Параллельно прорабатывается антикризисный план, который позволит в среднесрочной перспективе нормализовать деятельность завода",- говорится в сообщении.

В настоящее время объем выручки предприятия не позволяет финансировать операционную деятельность и гасить имеющуюся кредиторскую задолженность, отмечает Ростех. Сумму долгов завода госкорпорация не называет.

"Сейчас нашей первоочередной задачей является создание комплексной антикризисной программы, которая позволит предприятию продолжить работу по выполнению существующих контрактов, сохранить кадровый и производственный потенциал, обеспечить стабильную и бесперебойную работу ТЭЦ, которая является единственным поставщиком тепло- и электроэнергии в городе", - отметил генеральный директор "РТ-Капитал" Кирилл Федоров.

В начале ноября Ростех и "Уралвагонзавод" полностью погасили задолженность по зарплате работникам Юргинского машзавода. Предприятие производит горно-шахтное оборудование и технику.