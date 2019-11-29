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Иркутские власти сообщили о договоренностях о создании новых производств в Тулуне

По информации пресс-службы регионального правительства, представители бизнеса готовы построить завод по производству тест-полосок для измерения уровня глюкозы в крови и комплекс для переработки зерна

ИРКУТСК, 29 ноября. /ТАСС/. Правительство Иркутской области достигло предварительных договоренностей с бизнесом о создании в пострадавшем от паводка Тулуне ряда предприятий, в том числе завода по производству тест-полосок для измерения уровня глюкозы в крови, строительству мельничного комплекса для переработки зерна, производству палочек для еды. Об этом в пятницу говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

"Достигнуты предварительные договоренности с предпринимателями города по реализации ряда проектов: по созданию завода по производству тест-полосок для измерения глюкозы в крови, строительству мельничного комплекса для переработки зерна, производству палочек для еды, размещению транспортно-логистического комплекса для реализации проекта "Строительство ГОК (горно-обогатительного комбината) на базе Зашихинского редкометалльного месторождения" и других", - говорится в сообщении.

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Три предприятия малого бизнеса выразили готовность организовать в Тулуне переработку дикоросов, открыть пункт шиномонтажа и салон красоты. "В целях реализации мероприятий по строительству объектов инфраструктуры, необходимых для инвестиционных проектов в моногороде Тулун, в ближайшее время планируется заключить с Фондом развития моногородов генеральное соглашение о сотрудничестве", - сообщает пресс-служба.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в пятницу сообщил журналистам, что в Тулуне создана территория опережающего развития, предполагающая предоставление льгот и преференций бизнесу, который будет реализовывать новые инвестпроекты. Это поможет исправить экономическую ситуацию в городе, которая ухудшилась после наводнения, позволит создать новые рабочие места.

Ущерб бизнесу в Тулуне, нанесенный двумя волнами летнего паводка, Министерство экономического развития Иркутской области оценило в 1,4 млрд рублей. Пострадали 260 предприятий малого и среднего бизнеса.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.

Теги
РоссияИркутская область
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