Митинг в защиту выставленного на продажу ипподрома собрал более 200 человек в Иркутске

ИРКУТСК, 1 декабря. /ТАСС/. Митинг за сохранение иркутского ипподрома, который является банкротом и выставлен Росимуществом на продажу, собрал в воскресенье порядка 200 жителей Иркутска, потребовавших не допустить приватизации объекта. Акция была согласована с властями, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Митинг [в защиту ипподрома] согласован, [он собрал] 200 человек", - сказал собеседник агентства.

Спортсмены, которые занимаются на ипподроме, опасаются, что после продажи объекта земельный участок будет использован под жилищную застройку. Как сообщила ТАСС директор ипподрома Татьяна Уколова, резолюцию митинга, в которой участники требуют не продавать акции предприятия, находящегося в федеральной собственности, а найти инвестора для его развития, направят президенту, правительству РФ, в Государственную думу, Генеральную прокуратуру, Росимущество, а также властям региона и города. Параллельно с митингом иркутская общественная организация "В поле зрения" проводила сбор подписей в поддержку развития ипподрома, за два часа было собрано более 500 подписей, рассказал ТАСС представитель движения.

"Иркутский ипподром - исторический объект в Иркутской области и городе Иркутске, в этом году ему исполнилось 119 лет. Является одним из лучших в Восточной Сибири. Это соревновательная площадка, которая объединила всех энтузиастов конного спорта и стала единой соревновательной базой сначала для скачек и бегов, а позже для олимпийских видов конного спорта. Здесь каждый год проводятся конно-спортивные соревнования местного и областного уровней", - отметила Уколова.

Она добавила, что иркутский ипподром единственный в области имеет сертифицированную дорожку для испытания лошадей племенных рысистых и верховых пород. На территории предприятия находятся восемь конно-спортивных клубов, в которых содержатся около 100 лошадей и занимаются порядка 500 детей, в том числе с ограниченными возможностями. Здесь проводятся занятия по иппотерапии. Ежегодно воспитанники принимают участие во всероссийском чемпионате молодых наездников, занимают призовые места.

Уколова также сообщила, что кадастровая стоимость объекта составляет 1 млрд 223 млн рублей, а на продажу он выставлен с начальной ценой 117 млн рублей.

Банкротство ипподрома

Как ранее сообщал ТАСС, Росимущество выставило на продажу иркутский ипподром, который в 2018 году был признан банкротом. Начальная цена акций - 117 млн рублей, сообщается в материалах на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов. В них говорится, что численность работников ипподрома составляет два человека. Заявки для участия в торгах принимают до 11 декабря.

Иркутский ипподром является открытым акционерным обществом, принадлежит РФ. Это конно-спортивный центр в Иркутске, основанный в 1900 году. В 2016 году ипподром уже выставлялся на торги в связи с тяжелой финансовой ситуацией, это вызвало широкий резонанс. Общественные организации, опасаясь, что на месте ипподрома построят жилье, отправили несколько обращений руководству страны с просьбой не приватизировать объект. В 2017 году Росимущество сообщило что приватизация приостановлена.