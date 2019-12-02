В Красноярске открыли новый хирургический корпус краевой больницы за 7 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Новый хирургический корпус краевой клинической больницы открыли в Красноярске в понедельник, его стоимость составила 7,4 млрд рублей. По данным властей региона, ввод нового корпуса позволит увеличить число проводимых операций с 17 до 25 тысяч в год.

Ранее предполагалось, что новый корпус будет построен к Универсиаде до конца 2018 года, но позднее сроки сдвинулись. Краевые власти объясняли задержку сроков тем, что на начальном этапе конкурсные процедуры длились семь месяцев из-за судебных обращений и жалоб потенциальных участников строительства в антимонопольные органы.

"Это фактически новая краевая больница. Удвоение площадей, самое современное медицинское оборудование, возможность развивать технологии мирового уровня - это, конечно, прорыв. И наша краевая больница становится лучшей региональной больницей Сибири", - заявил на открытии губернатор края Александр Усс.

Главный врач краевой больницы Егор Корчагин сообщил журналистам, что медики ездили на стажировки в немецкие больницы, чтобы освоить новое оборудование. В здание нового корпуса планируют перенести приемное отделение - это позволит увеличить пропускную способность с 90 до 150 пациентов в сутки.

Стоимость строительства и оснащения медицинским оборудованием нового корпуса - 7,4 млрд рублей, из них 5,9 млрд - средства федерального бюджета, 1,5 млрд - краевого. Общая площадь нового корпуса - 61 тыс. квадратных метров.