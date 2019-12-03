В Барнауле автомобиль сбил девушку на тротуаре

ТАСС, 3 декабря. Легковой автомобиль после ДТП вылетел на тротуар возле остановки общественного транспорта в Барнауле и наехал на девушку, она госпитализирована, сообщается во вторник на сайте МВД Алтайского края.

"Сегодня в Барнауле в 12:20 (08:20 мск) <...> произошло столкновение автомобилей Nissan и Toyota. После столкновения Nissan выехал на тротуар, где совершил наезд на пешехода - девушку 1997 года рождения. Пешеход с различными травмами была госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.