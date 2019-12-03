Житель иркутского поселка погиб в результате нападения медведя

ИРКУТСК, 3 декабря. /ТАСС/. Житель поселка Витимский в Иркутской области погиб в результате нападения медведя-шатуна, который пробрался к нему в дом. Об этом во вторник ТАСС сообщил представитель администрации поселения.

"Медведь-шатун ночью забрался в дом, в котором проживал пенсионер, и напал на мужчину. В поселке введен режим чрезвычайной ситуации", - сказал собеседник агентства.

Сейчас в населенном пункте дежурят охотники и полицейские. В пресс-службе Министерства лесного комплекса Иркутской области ТАСС сообщили, что от властей и жителей поселения до этого происшествия не поступали сигналы о выходе хищника из леса.

Поселок Витимский находится в Мамско-Чуйском районе на севере Иркутской области, там проживают около 400 человек.