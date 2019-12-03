{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Житель иркутского поселка погиб в результате нападения медведя

Медведь-шатун пробрался к пенсионеру в дом

ИРКУТСК, 3 декабря. /ТАСС/. Житель поселка Витимский в Иркутской области погиб в результате нападения медведя-шатуна, который пробрался к нему в дом. Об этом во вторник ТАСС сообщил представитель администрации поселения.

"Медведь-шатун ночью забрался в дом, в котором проживал пенсионер, и напал на мужчину. В поселке введен режим чрезвычайной ситуации", - сказал собеседник агентства.

Сейчас в населенном пункте дежурят охотники и полицейские. В пресс-службе Министерства лесного комплекса Иркутской области ТАСС сообщили, что от властей и жителей поселения до этого происшествия не поступали сигналы о выходе хищника из леса.

Поселок Витимский находится в Мамско-Чуйском районе на севере Иркутской области, там проживают около 400 человек.

Теги
РоссияИркутская область
Реклама на ТАСС
Севастополь намерен нарастить доходы за счет туризма, развития порта и рыбного промысла
Врио губернатора Михаил Развожаев отметил, что в последующие годы наращивать доходы город будет за счет наведения порядка в имущественных отношениях
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС