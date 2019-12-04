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В Иркутской области застрелили медведя, в результате нападения которого погиб мужчина

Инцидент произошел в поселке Витимский

ИРКУТСК, 4 декабря. /ТАСС/. Полицейские в среду застрелили медведя-шатуна, который напал на жителя поселка Витимский в Иркутской области, в результате чего мужчина погиб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД.

"Жертвой нападения хищника стал 66-летний житель поселка Витимский. Мужчина, который жил на окраине Витимского, услышал шум на улице и решил посмотреть, что происходит, на веранде на него напал медведь и причинил травмы, не совместимые с жизнью <…> Предполагая, что медведь может вернуться на место происшествия, полицейские и местные жители выставили пост у дома погибшего и установили там приманку. Около 07:00 (02:00 мск) хищник был вновь обнаружен на веранде жилища и обезврежен путем применения огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

Как сообщал ТАСС, в поселке был введен режим чрезвычайной ситуации. В пресс-службе Министерства лесного комплекса Иркутской области ТАСС сообщили, что от властей и жителей поселения до этого происшествия не поступали сигналы о выходе хищника из леса.

Поселок Витимский находится в Мамско-Чуйском районе на севере Иркутской области, там проживают около 400 человек.

Теги
РоссияИркутская область
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