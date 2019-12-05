Руководителем красноярского ФСБ назначили начальника управления ведомства по Сахалину

КРАСНОЯРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Руководителем управления ФСБ по Красноярскому краю назначен 48-летний Андрей Виговский, ранее занимавший должность начальника управления этого ведомства по Сахалинской области. Об этом в четверг говорится в сообщении регионального управления ФСБ по Красноярскому краю.

"В УФСБ России по Красноярскому краю произошла смена руководства. Указом президента Российской Федерации от 18 ноября 2019 года на должность начальника управления назначен генерал-майор Виговский Андрей Анатольевич, ранее возглавлявший УФСБ России по Сахалинской области", - говорится в сообщении.

Виговский родился в 1971 году в Приморском крае, в органах госбезопасности работает 24 года, из них пять лет возглавлял управление ФСБ по Сахалинской области. Предыдущий начальник УФСБ по Красноярскому краю 55-летний Александр Калашников был ранее назначен директором ФСИН России.