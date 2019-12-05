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Более 12 тыс. пострадавших от паводка жителей Иркутской области получили новое жилье

Общая сумма выплат пострадавшим составила 13,2 млрд рублей

ИРКУТСК, 5 декабря. /ТАСС/. Более 12 тыс. человек получили новое жилье взамен утраченного во время летних паводков в Иркутской области, сообщил журналистам в четверг губернатор региона Сергей Левченко.

"В Иркутской области более 12 тыс. человек, пострадавших от паводка, получили выплаты по 4481 свидетельству на сумму 13,2 млрд рублей", - сказал Левченко.

По его словам, всего заявления на получение жилищных сертификатов подали 6 тыс. 816 человек. Люди, которые их получили, но еще не определились с покупкой жилья, снимают квартиры. Власти компенсируют им затраты, возмещение составляет 12 тыс. рублей. Несколько семей, купивших квартиры, продолжают оставаться в пункте временного размещения в Тулуне.

"Продолжает действовать один пункт долговременного размещения граждан, в нем размещено 76 человек, фактически проживают 73 человека, в том числе 17 детей и семь инвалидов. Из них 56 человек уже получили свидетельства, у одного человека - документы на выписке свидетельства, 19 - не имеют право на свидетельство", - уточнил губернатор.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.

Теги
РоссияЛевченко, Сергей ГеоргиевичИркутская область
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