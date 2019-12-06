Томский кадетский корпус, где заболели 10 воспитанников, закроют на карантин

ТОМСК, 6 декабря. /ТАСС/. Колпашевский кадетский корпус в Томской области, 10 воспитанников которого в четверг обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции, из-за превышения эпидемпорога по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) закроют с 7 декабря на карантин. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"Эпидемрасследование продолжается, у девяти детей из разных комнат кишечная инфекция. Остальные отсутствуют по причине ОРВИ. Учреждение 7 декабря закрывается на карантин в связи с превышением количества заболевших по ОРВИ - отсутствуют более 20% детей", - сказали в пресс-службе, не уточняя общее количество заболевших.

По данным Роспотребнадзора, дети, у которых диагностирована кишечная инфекция, чувствуют себя нормально. В пресс-службе департамента здравоохранения Томской области ТАСС уточнили, что пять кадетов остаются в Колпашевской районной больнице.

Десять воспитанников Колпашевского кадетского корпуса обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции 5 декабря. Пять человек были госпитализированы, еще пять отпущены домой на амбулаторное лечение. Анализы детей для установления точного диагноза были направлены в Томск. По данным МЧС, в кадетском корпусе проводятся профилактические мероприятия, к которым привлечены 23 человека и восемь единиц техники.

Колпашевский кадетский корпус был открыт в 2008 году. Учредитель учебного заведения - департамент общего образования Томской области.