Финансирование ремонта энергосетей в Хакасии снизят в десятки раз из-за долгов

НОВОСИБИРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Инвестиционная программа по модернизации энергосетей в Республике Хакасия в 2020 году снизится с 2 млрд рублей до 25 млн рублей из-за задолженности властей перед основным поставщиком электроэнергии. Об этом 6 декабря сообщил полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

"Инвестиционная программа основного поставщика электроэнергии в регионе "Россети-Сибирь" не выполнена из-за долгов. На следующий год вся инвестпрограмма по модернизации сетей в Республике Хакасия составляет всего 25 млн рублей. Хотя планировалось порядка 1,5-2 млрд рублей", - сказал Меняйло на совещании по вопросу прохождения осенне-зимнего периода 2019-2020 годов в субъектах Сибирского федерального округа (СФО) в режиме видеоконференцсвязи.

По словам полпреда, невыполнение инвестпрограммы увеличивает риски нарушения энергоснабжения в регионе в течение зимнего периода.

В Хакасии весной 2019 года сложилась кризисная ситуация в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Кроме долгов по зарплате, предприятия ЖКХ имеют долги и перед поставщиками ресурсов. Так, просроченная дебиторская задолженность предприятий ЖКХ перед "Россетями" за электроэнергию на конец весны составляла порядка 500 млн рублей.

В апреле компания планировала ввести ограничения электроснабжения коммунальных предприятий, но после вмешательства полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло отказалась от этого. Тогда был составлен график платежей за текущее потребление электроэнергии, который предполагал стопроцентную оплату предприятиями ЖКХ текущего потребления. По данным компании, график платежей не соблюдался и в ноябре, объем задолженности вырос до 600 млн рублей.