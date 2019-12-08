Прямые вечерние авиарейсы из Кемерова в Москву могут возобновить летом 2020 года

КЕМЕРОВО, 8 декабря. /ТАСС/. Прямые вечерние вылеты из аэропорта Кемерова в Москву, которые были закрыты в начале этого года из-за нерентабельности, могут быть возобновлены с лета 2020 года. До этого момента кемеровчане могут улететь вечером в столицу стыковочными рейсами через Новосибирск, сообщил в воскресенье совладелец компании "Новапорт" Роман Троценко на совещании в администрации Кемеровской области.

Осенью 2018 года авиакомпания "Аэрофлот" запустила вечерние вылеты из Кемерова в Москву, но спустя несколько месяцев сообщила об их отмене. Власти региона тогда объяснили, что это произошло из-за недостаточной окупаемости прямых вечерних перелетов. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил руководству аэропорта и владеющей им компании "Новопорт" найти замену отмененным рейсам, так как они удобны для кемеровчан.

"Чтобы найти замену тому рейсу вечернему Кемерово - Москва, который "Аэрофлот" снял, нами принято двухуровневое решение: со 2 января 2020 года компания S7 в 18:50 (14:50 мск) ставит каждый рабочий день вылеты на Новосибирск, где с пересадкой меньше часа будет дальнейший разлет на Москву <…> С июля мы планируем, что к этому времени произойдет раскатка рейсов, мы увидим всю статистику и ожидаем постановку частоты Кемерово - Москва напрямую с вылетом примерно в это же время - около 19:00 (15:00 мск)", - сказал Троценко.

Он пояснил, что размер воздушного судна для вечерних прямых рейсов в столицу будет подобран исходя из того трафика, который будет зафиксирован на стыковочных перелетах через Новосибирск. Отмечается, что стоимость такого рейса с пересадкой в Толмачево не будет отличаться от цены билета за прямой перелет. Аналогичные условия стоимости перелета будут для стыковочных рейсов из Кемерова через Новосибирск в Пекин, Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Якутск и Иркутск.

В настоящий момент из Кемерова в Москву ежедневно по утрам с разницей в несколько минут вылетают самолеты трех авиакомпаний - "Аэрофлота", S7 и "Победы", которые доставляют пассажиров в московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково соответственно.