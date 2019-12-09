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В Туве четыре человека пострадали от отравления угарным газом

Среди них двое детей

КРАСНОЯРСК, 9 декабря. /ТАСС/. В Туве четыре человека, в том числе двое детей, пострадали от отравления угарным газом. Об этом в понедельник на аппаратном совещании главы республики сообщил врио начальника регионального ГУ МЧС Алексей Артемов.

"От дежурного Каа-Хемской ЦКБ поступило сообщение о том, что в токсикологическое отделение с признаками отравления угарным газом поступило четыре человека, из них двое детей: 2009 и 2013 годов рождения", - сказал Артемов.

По его словам, сообщение поступило в 1:19 (21:19 мск). Пострадали жители поселка Сарыг-Сеп. Причина отравления - нарушение правил эксплуатации печи.

По данным на утро понедельника, дети госпитализированы, состояние пострадавших удовлетворительное.

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